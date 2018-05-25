Bebeğiniz rahat uyusun

Bebeklerin emme içgüdülerini tatmin eden ve onları güvende hissettiren emzikler; uç yapıları, boyutları ve üretildiği malzemeye göre kendi içinde de çeşitlere ayrılıyor. Wee Baby’nin gece ve gündüz için ayrı olarak tasarladığı konforlu emzikleri anneler ve bebeklerine yardımcı oluyor.

Rahat bir uyku için geliştirildi

Kapaklı gece emziği karanlıkta parlayan fosforlu rengi sayesinde, gece kaybolduğunda ışıkların açılmasına gerek kalmadan emziğin kolaylıkla bulunmasını sağlıyor. Böylelikle bebeklerin gece uykuları bölünmüyor. Aynı zamanda sapsız olan emzikler, bebekler uyurken emme esnasında ses yapmıyor, onları rahat ettiriyor. Gündüz için tasarlanan kapaklı emzikler ise aynı rahat ve konforlu tasarımın saplı modeli olarak geliştirildi.

Sağlıklı silikon emzik ucu

Üretimde FDA standartlarında gıda ile temas edebilen BPA içermeyen hammaddeler kullanılarak üretilen gece gündüz emziklerinin silikon emzik ucu, pürüzsüz, kokusuz ve şeffaf. Ortodontik damaklı silikon emzik uçlarıyla, bebeğin emme hareketine uyum sağlıyor ve doğal damak yapısını ve diş gelişimini destekliyor. Kolaylıkla takılıp çıkarılabilen PP koruyucu kapağı ise kullanım rahatlığı sağlayarak emziğin kullanılmadığında temiz kalmasını sağlıyor.