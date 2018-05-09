Bebek Batman Natalie Jackson görenleri şaşırtıyor



LAZERLE TEDAVİ EDİLECEK

Can Hakman

Bebeklerde doğum lekeleri bazen ilk yıllar içerisinde kaybolurken, bazı durumlarda da kişinin hayatı boyunca bedeninde taşıyacağı bir iz olarak kalabilir. O bebeklerden biri de; yüzünün üçte birini kaplayan kara leke ile doğmuş bir bebek.Annesi Lacey, kızı Natalie'nin, doğum lekelerinden rahatsız olmadığını söyleyip, “Natalie'nin bazı zorluklara karşı geleceğini biliyoruz, bu leke süperkahraman Batman gibi onun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.Doğduğu andan beri hastanede ilgi odağı olan Natalie, medyanın da gözbebeği oldu. Doktorlar, Batman ve Robin tarzı bir maskeye benzeyen bu doğum lekesinin büyüyebileceğini ama ileri yaşlarında lazerle tedavi edilebileceğini söyledi.