Bebek Batman Natalie Jackson görenleri şaşırtıyor

Bebeklerde doğum lekeleri bazen yıllarca kaybolmuyor. İleri yaşlarda lazerle yok olan lekelerin çoğu doğuştan. Natalie Jackson da doğum lekesiyle doğan bebeklerden yalnızca biri. Gözünün üstünde siyah bir leke ile doğan küçük çocuğun bir takma ismi de var: Bebek Batman!

Bebek Batman Natalie Jackson görenleri şaşırtıyor
Bebeklerde doğum lekeleri bazen ilk yıllar içerisinde kaybolurken, bazı durumlarda da kişinin hayatı boyunca bedeninde taşıyacağı bir iz olarak kalabilir. O bebeklerden biri de Natalie Jackson; yüzünün üçte birini kaplayan kara leke ile doğmuş bir bebek.

Annesi Lacey, kızı Natalie'nin, doğum lekelerinden rahatsız olmadığını söyleyip, “Natalie'nin bazı zorluklara karşı geleceğini biliyoruz, bu leke süperkahraman Batman gibi onun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.


LAZERLE TEDAVİ EDİLECEK


Doğduğu andan beri hastanede ilgi odağı olan Natalie, medyanın da gözbebeği oldu. Doktorlar, Batman ve Robin tarzı bir maskeye benzeyen bu doğum lekesinin büyüyebileceğini ama ileri yaşlarında lazerle tedavi edilebileceğini söyledi.

 


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