Bebek bulunana kadar kimse giriş-çıkış yapamadı

Tatbikatta, senaryo gereği; bir kadın kucağındaki bebek ile çıkışa doğru ilerliyor. Hemşire durumu tespit ederek, ‘Pembe Kod’ alarmı veriyor, güvenlik birimleri harekete geçtikten sonra çıkışlar tamamen kapatılıyor.

Bebek veya çocuk bulunana kadar kimse içeri ve dışarı girip çıkamıyor ve kadın çıkış kapısında güvenlik görevlileri tarafından yakalanıyor ve hemen polise haber veriliyor.

KAPILAR BARKOD OKUYUCULAR OLMADAN AÇILAMIYOR

Öte yandan, bebek kaçırma vakalarına karşı hastanenin yen doğum servisinin çıkış kapıları barkod okuyucularla ile açıldığı, servise giriş ve çıkış yapan kişiler kontrolden geçirildiği, kapıların güvenlik görevlilerinin barkod okuyucusu bulunmadan açılamadığı belirtildi.