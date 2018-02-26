Bebek cesedi sanıldı, telef olmuş kedi çıktı

Büşra Kamış

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Doğal Park'ta temizlik yapan görevli, toprağa gömülü halde üzeri bezle kaplı bir cisim fark etti.Görevli, toprak altındaki cismin beze sarılı bebek cesedi olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, parka gelerek inceleme yaptığı sırada veteriner hekim Mahir Kaya olay yerine geldi.Kaya, toprağa gömülü olan cismin 5 yıllık "Dadaş" isimli telef olan kedisi olduğunu söyledi.Daha sonra Kaya'nın bezi açıp ölen kedisini göstermesi üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.