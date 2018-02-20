'Bebek fabrikası' babalık haklarını kazandı

Tayland yargısı, 'bebek fabrikası' lakabıyla anılan zengin Japon işadamının, taşıyıcı annelerle dünyaya gelen 13 bebeği üzerinde babalık haklarını tanıdı

'Bebek fabrikası' babalık haklarını kazandı
Tayland yargısı tartışmalı bir karara imza attı. 'Bebek fabrikası' lakabıyla anılan Japonya'dan 28 yaşındaki zengin işadamı Mitsutoki Shigeta'nın, spermlerini verdiği Tayland'daki taşıyıcı anneler tarafından dünyaya getirilen 13 bebek üzerinde babalık hakları olduğu kabul edildi.
 

SKANDAL YÜZÜNDEN TİCARİ TAŞIYICI ANNELİK YASAK


2014 yılında Tayland'da taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği bebeklerden en az 16'sının babasının Shigeta olduğunun ortaya çıkmasıyla büyük skandal kopmuştu.

'Bebek fabrikası' diye anılan dava kapsamında yabancılar için ticari amaçlı taşıyıcı annelik de yasaklandı.
 

TEK EBEVEYN OLDU


Davada hazır bulunmayan Japon işadamına taşıyıcı annelerin haklarından feragat etmelerinin ardından 'tek başına ebeveynlik hakkı' tanındı. Daha önce 2015 yılında 3 bebeğin babalık hakkını kazanmış olan Shigeta, hakkındaki soruşturmada çocuk kaçakçılığı ve organ ticaretiyle ilgisinin olmadığı sonucuna varılmasının ardından, diğer 13 bebeğe de kavuştu.
 

'SİCİLİ İYİ'


Bangkok Merkezi Çocuk Mahkemesi ''Kötü bir mazisi bulunmayan biyolojik babaları sayesinde 13 çocuğun kavuşacakları mutluluk ve fırsatlar gözönünde bulundurularak taşıyıcı annelerden dünyaya gelen 13 çocuğun davacının yasal çocukları olduğuna karar verildi'' açıklamasını yaptı.
 

BEBEK, DADI, ANNE DOLU BİR DAİRE


Shigeta 2014 yılında Interpol tarafından soruşturulurken Bangkok'taki dairesi basıldığında içerde taşıyıcı anneden doğma 9 bebek, çocuk bakıcıları ve hamile bir taşıyıcı anne bulunmuştu. Bunun üzerine elinde bir bebekle Tayland'ı terk ederken görüntülenen Japon işadamı, daha sonra çocukların velayet hakkına sahip olmak için Tayland devletine dava açtı.
 

'KOCAMAN BİR AİLE İSTİYOR'


Taşıyıcı annelerle bu kadar çok çocuğu dünyaya getirtmesinin gerisindeki sebepler hep merak konusu olan Shigeta'yı avukatı ''Tüm istediği kocaman bir aile. Zengin bir ailenin çocûğu olarak hepsine gayet düzgün bakabilir'' diye savunageldi. Sonunda Tayland yargısı da bu savı kabul etmiş oldu.  
 

KAMBOÇYA, HİNDİSTAN VE UKRAYNA'DA DA FAAL


Kamboçya, Hindistan ve Ukrayna'da da çocukları olduğu sanılan ve yüzlerce çocuğa babalık yapmak istediği iddia edilen Shigeta, enformasyon teknolojisinden (IT) zengin olmuş bir babanın oğlu oarak birçok şirketi yönetiyor.
 

'ÇOCUKLARIN GELECEĞİ GARANTİ ALTINDA'


Hiç evlenmeyen Japon işadamı taşıyıcı annelere 12.500 dolara varan ödemeler yaparken çocuklarının geleceğini garantiye alan ve teminat fonlarını da içeren planları mahkemeyle paylaştı.
 


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