Bebek ölüyor mu? Siyah Beyaz Aşk 32. yeni bölümüyle final yapıyor!

Siyah Beyaz Aşk 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Siyah Beyaz Aşk yeni bölümün ardından ekrana veda ediyor. Final bölümünde ise Jülide'nin intikamı ağır oluyor. Aslı'yı mutfakta gazla zehirliyor. Ferhat eşini hemen hastaneye kaldırırken bebek ve Aslı yaşam mücadelesi veriyor. Ferhat ailesinin yaptığı her şey için pişmanlık duyup kendiyle hesaplaşmaya başlıyor. Şimdi bebek ve Aslı'nın hayata tutunup tutunamayacağı herkes tarafından merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teyzesi Aslı’dan intikam almak için hayatına bir anda dahil olan Jülide, Cüneyt ile iş birliği yapar. Cüneyt ile yaşadığı ilişki ikisinin ortak hareket etmelerine sebep olur. Jülide, palyaço kılığında Cem’i öldürdüğünü itiraf eder. Bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşayan Cüneyt, artık Jülide’nin neler yapabileceğini kestirememektedir. Jülide’nin yeni hedefi, Aslı’yı öldürmektir. Aslı ile Jülide’nin evde yaşadıkları tartışma, olayların giderek büyümesine yol açar. İkili arasında çıkan arbedede Jülide, Aslı’yı mutfağa kilitler. Gazı açan Jülide, Aslı’nın ölüm kalım savaşı vermesine sebep olur.

Babasının Namık Emirhan olduğunu öğrenen Ferhat, bu yükü kaldırmakta zorlanır. Kendisine yeni bir yol belirlemek isteyen Ferhat’ın en büyük destekçisi yine Aslı olur. Annesi Yeter ile yüzleşen Ferhat, geçmişin hesabını sorar. Yıllardır içinde yaşadığı bu büyük yalanı kabullenemeyen Ferhat, ne yapacağını bilemez. Yeter ise yakalandığı hastalıktan sonra yeni kararlar alır. Gülsüm, annesi Yeter’in ne planladığını merak eder. Handan ise evde yaşananlardan sonra kardeşi Namık ile Yeter’in ilişkisini öğrenir. Ev halkı üst üste aldıkları haberler karşısında zor zamanlar yaşarken Ferhat, karısı Aslı’yı kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.