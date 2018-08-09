Bebekle tatilin püf noktaları

* Çocuğunuz ile huzurlu bir tatil geçirmek istiyorsanız tatil yerinizi sağlık kuruluşlarına yakın seçin ve acil durum numaralarını yanınızda bulundurun.

* 0-6 ay arasındaki bebekleri melanin pigmenti çok eksik olduğu için güneş ışığına çıkarmamaya çalışın.

* 0-6 ay bebeklerde koruyucu güneş kremi önerilmiyor. Güneşin dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle güneş ışığına çıkarmayın. Bu saatler dışında çıkarılan bebekler açık renkli ve ince kıyafetler giymeli ve her yeri güneş almayacak şekilde kapatılmalı.

* Çocuk arabasının kesinlikle tentesi olmalı.

* Çocuklar güneşe çıkarılmadan 30 dakika önce krem sürülmeli.

* Güneş koruyucuyu 3-4 saatte bir yenilenmeli. Çocuklar suya her girip çıktığında koruyucular tekrar sürülmeli.

* 0-6 yaş arasındaki çocuklar mümkün olduğunca saat 10.00-15.00 arasında güneş ışığına maruz kalmamalı.

YANINIZA ALMAYI UNUTMAYIN!

* Ateş düşürücüler; küçük bebekler için fitil, çocuklar için şurup.

* Çocuklarda en sık rastlanılan hastalıklardan biri göz iltihabıdır. Bu yüzden çocuklar deniz gözlüğü takmadan havuza girmemelidir.

* Uygun faktörde güneş koruyucular mutlaka yanınızda olmalı.

* Böcek sokmaları vb. rahatsızlıklar için kaşıntı önleyici ve antialerjik ilaç alınmalı.

* Yara bandı, tentürdiyot, alkol, ateş ölçmek için derece, bandaj, cımbız, sinek kovucu losyon, antiseptik solüsyon, steril gazlı bez, ishal ilacı alınmalı.















