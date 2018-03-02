Bebeklerde diş kaşıntısı nasıl giderilir? (Kaşınan dişlere yeşil soğan)

DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

DİŞLERİ KAŞINAN BEBEĞE NASIL YARDIMCI OLUNUR?

Senim Tanay

"Dişin ağız içinde görünür hale gelmesi olarak adlandırılan dişlenme (diş çıkarma) ortalama 6. ayda başlayıp 2,5 yaşına kadar devam eder" diyen Protez Uzmanı İlker Arslan "Bebeklerde dişler genel olarak genetik düzene uyarak çıkar. Dişlenme yaşı ebeveynin ilk diş çıkardığı yaşa bağlı olarak daha erken ya da geç olabilir. Hatta bazı bebekler dişli doğar. Diş çıkarma belirtileri ve şiddeti bebekten bebeğe değişir" dedi.Dent Suadiye Ağız Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:- Tükürük (salya) üretiminin artması,- Ağrı ve huzursuzluk,- Diş etinde kızarıklık ve şişlik,- Yanak ve çene bölgesinde kızarıklık,- Isırma,- İştahsızlık,- Kulak çekiştirme,- Yanak kaşımaBu değişiklikler çok doğaldır. Bebeğin canını acıtabilir, onu huzursuz ve asabi yapabilir. Ağız içindeki bu değişiklikler sebebiyle rahatsız olan bebek, uykuya dalmakta güçlük çekebilir. Diş çıkarma ile ilgili olduğu henüz ispatlanmamış diğer belirtiler ise ateş, ishal, vücutta cilt döküntüsüdür.Bazı anneler çocuklarının diş çıkarma sürecinde ishali ve hafif ateşinin olduğunu belirtirler. Bu semptomların diş sürmesiyle ilişkisi henüz kanıtlanmadığından bebeğinizin ateşi 38 derece ve üstündeyse ve/veya ishali varsa, beraberinde diş de çıkartıyor ise doktorunuza danışın. İshal, ateş gibi belirtiler dişlenme ile aynı anda başlamış farklı bir hastalığın belirtileri olabilir.Diş etine temiz ve soğuk bezle masaj yapılabilir.Plastik ve boya içermeyen (BPA free) diş kaşıyıcılarını, buzdolabında bir süre beklettikten sonra bebeğinize vererek dişetlerini kaşımasını sağlayabilirsiniz. Kaşıyıcının buzlukta bekletilmemesine dikkat edilmeli. Aksi takdirde bebeğinizin dil, yanak, dudağına yapışabilir.: Bebeğinizin di şetlerini kaşıması için ona bir havuç ya da salatalık verebilirsiniz ya da yeşil soğanın beyaz kısmını keserek bebeğinize verebilirsiniz.İştahsızlık görülen bebeğinize soğuk meyve püreleri ve su vererek hem ağrısını hafifletmiş olacaksınız hem de besin ve su kaybının önüne geçebileceksiniz.: Parasetamol veya ibuprofen içeren şuruplar ağrının azaltılmasında faydalı olabilirler. Ancak diş çıkarırken fazla ilaç kullanmamak daha uygundur. Çünkü altta yatan başka bir hastalığın yarattığı ateşi düşürebileceğinden sizi ve doktorunuzu o hastalıktan habersiz bırakabilir.Tüm bunlara rağmen bebeğinizin sıkıntısı geçmiyor ise mutlaka çocuk diş hekimine danışarak anestezik madde içeren diş jellerini kullanabilirsiniz. Ancak bu jellerin düzensiz ve sıkça kullanımının bebeğinizin çeşitli organları ve özellikle karaciğeri üzerine olumsuz etkileri olabileceğini unutmayın.