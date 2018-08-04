Bedelli askerliğe başvuru kılavuzu

ÜÇ AYLIK SÜRE VAR

Böylece 3 aylık başvuru süresi de başlamış oldu. Yasaya göre; 1 Ocak 1994 (dahil) tarihinden önce doğanlar, 15 bin lira ödeyip (yurtdışında yaşayan için 2 bin euro), 21 gün temel eğitim alarak askerlik yapmış sayılacak.

ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

Yasa, 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bedelliden en az 400 bin kişinin yararlanması ve 6 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Bedelliden yaranlanan, çalıştığı işyerinde 21 gün (askerlik süresince) ücretsiz izinli sayılacak. Milli Savunma Bakanlığı, başvuru bilgilerini içeren bir kılavuz hazırladı. Kılavuz, ‘asal.msb.gov.tr’ internet sitesinde yayınlandı.

İZLENECEK YOL

Kılavuza göre; başvuru, askerlik şubesi ya da e-Devlet’ten yapılacak. Yurtdışında yaşayan da konsolosluğa müracaat edecek. Müracaatı kabul edilen yükümlü, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Bedeli yatırdığını gösteren dekontu, askerlik şubesine teslim edecek. Celp duyurusunu alan yükümlü, celpteki tarihte birliğine sevk edilecek. 21 gün sonra askerlik bitecek.

EMEKLİ DOKTORA 2000 TL EK ÖDEME

Yürürlüğe giren ‘torba kanun’da yer alan diğer önemli başlıklar ise şöyle: “Pratisyen hekim emeklisine 1500 lira, uzman hekim emeklisine de 2000 lira emekli maaşı artışı yapılacak. Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline, yılda 60 gün fiili hizmet zammı verilecek. Bahis oyununun ikramiye oranının brüt üst sınırı, yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarıldı.”