24 Haziran seçimlerinden önce başlatılan bedelli askerlik talepleri meyvesini verdi. Hükümet verdiği sözü yerine getirdi ve bedelli askerlik yasasını torba yasayla birlikte geçirdi. 1 Ocak 1994 tarihi ve bu tarih öncesinde doğanlar bedelliden yararlanacak. Bu olay, yüz binlerce kişinin yüzünü güldürürken şimdi akıllarda "Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? Nasıl yapılacak?" sorusu var.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teklife göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yani Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

KAÇ DÖNEMDE OLACAĞI BELİRLENECEK

Konuyla ilgili usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceğini aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. TSK, Milli Savunma Bakanlığının bu anlamda ciddi tecrübesi olan kurumlar, ilk kez, askerliğini yapacak kişi gelmeyecek, ilk kez birisine askerlik yaptırmayacak. Hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de -geçmiş dönemlerdeki ders programında bunlar da vardı- verilecek."

Muş, 21 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik taleplerin anımsatılması üzerine, TSK ve Milli Savunma Bakanlığının görüşlerinin, kendileri için önemli olduğunu bildirdi. Toplumun tüm paydaşlarının hassasiyetlerini düşünerek bu teklifi hazırladıklarını belirten Muş, ülkenin gelecekle ilgili güvenlik konusundaki planlamasını ve vizyonunu TSK ve Milli Savunma Bakanlığının ortaya koyduğunu anlattı.

Muş, şunları ifade etti:



