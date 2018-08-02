Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Bedellide son durum...

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? Bir önceki bedelliden yararlanamayanlar azmederek çeşitli mecralardan seslerini duyurup hükümetten istediklerini kopardı. Bedelli askerlik Meclis'ten geçti ve şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını bekliyor. 15 bin TL yatırıp 21 gün asker eğitimi alacak olan 1 Ocak 1994 öncesi doğumlular şimdi "Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu soruyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bedelli askerliğe 150 bin ila 500 bin arası başvuru yapılması bekleniyor. Bir an önce bedelli askerlikten yararlanmayı bekleyenler büyük heyecan yaşıyor. Bedelli askerlik başvuruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başlayacak ve adaylara 3 aylık süre verilecek.

TESK GENEL BAŞKANI'NDAN BEDELLİ AÇIKLAMASI

Bedelli askerlik uygulamasının gençler için ümit olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu uygulamayla iş dünyası da rahatlayacak. İşe erkenden girip mesleği öğrenmişken 6 ay-1 senelik bir uzaklaşma hem sektörleri sıkıntıya sokuyor hem de çalışan için mesleği unutmaya, işten çıkmaya neden oluyordu. Bedelli uygulamasıyla bu ayrılık 21 günle sınırlı olacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, bankaların bedelli askerlik için verecekleri kredilerde faiz oranlarını düşük tutmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bankalara önemli bir görev düşüyor. Bankalar bedelli askerlik için kredi çekmek isteyenlere düşük faizli kredi vermeli. Çünkü 15 bin lira, 12 ay vadede 18 bin liraya, 24 ay vadede 21 bin liraya, 36 ay vadede 24 bin liraya, 48 ay vadede ise 27 bin liraya yükseliyor. Yani 4 yılda ödemek isteyen, neredeyse kullandığı kredinin 2 katını ödüyor. Bu, vatani görev yerine geçen bir bedel. Bu yüzden mutlaka ayrıcalık sağlanmalı, faizler düşürülmeli. Binlerce gencimiz, vatandaşımız için bu ayrıcalık çok görülmemeli."