15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Bedelli askerlik çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak?

Yüz binlerce vatandaşın sorduğu soru: Bedelli askerlik ne zaman çıkacak... Çeşitli nedenlerle askere gitmek istemeyen vatandaşlar, bir an evvel bedelli askerliğin çıkmasını istiyor. Ssyal medya aracılığıyla da talepleri dile getiriyor.
 

04 Mayıs 2018, Cuma 14:32
Bedelli askerlik çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak?
Bedelli askerlik en son olarak 2015'te çıkmıştı. O zamanlar yaşa takılan ya da para bulmakta zorlanan birçok vatandaş bedelliden yararlanamadı. Şimdi yüz binlerce vatandaş bedelli askerliğin tekrar çıkmasını istiyor. Bu taleplerini de sosyal medya aracılığyla dile getiriyor. Birçok vatandaş "Bedelli yoksa oy da yok" diyerek uyarılarda bulunuyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI? 

Bedelli askerlik bekleyenler Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla büyük bir sevinç yaşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hayal kırıklığı yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı. Bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, özellikle gazilerimize, onlara karşı bir saygısızlık olur."

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında bedelli askerliğin seçim sonrası çıkabileceğine işaret etti. İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklaması:

"Bu işlerin tabii istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!
Muharrem İnce babasını mezarını ziyaret etti

Muharrem İnce babasını mezarını ziyaret etti
Ankara Mamak'ta sel baskını!

Ankara Mamak'ta sel baskını!

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Marmaris sahilleri doldu taştı

Marmaris sahilleri doldu taştı
Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı
Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?

Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?
Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu

Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu
İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak

İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak
Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor

Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor
TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?

TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?