Bedelli Askerlik çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak? Son açıklama...

Akın Güler

En son 2015'te çıkarılan bedelli askerlik yasası, 24 Haziran seçimleri öncesi tekrar gündeme geldi. 2015'te bedelliden yararlanamayan vatandaşlar, tekrar yasanın çıkması için sosyal medya başta olmak üzere her platformda taleplerini belirtiyorlar. Bedelli askerliğin sık sık gündeme gelmesiyle hükümet de belirli zamanlarda açıklama yapmak zorunda kalıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Nürettin Canikli bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda konunun gündemde olmadığını ifade ederek konunun seçim sonrası gündeme gelebileceğini ifade etmişti. Bu açıklamayla bedelli askerlik bekleyenlerin hayali suya düşerken Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den de bir açıklama geldi. Canikli "Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok” diye konuştu.