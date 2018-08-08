Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor

PTT AŞ, bedelli askerlik ödemelerini almaya başladı

08 Ağustos 2018, Çarşamba 13:57 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2018, Çarşamba 13:59
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.

Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.

Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Tahsilat işlemleri 3 Kasım'da sona erecek

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