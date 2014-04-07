Bedelli askerlik olacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimlerde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un bedelli askerlik konusundaki açıklamalarını hatırlattı. Tekin iktidarın 700 bin gencin kafasını bedelli askerlik konusunda karıştırdığını öne sürdü. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a "Bedelli Askerlik düzenlemesi düşünüyor musunuz?" şeklinde soru yönelterek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Soru önergesinde, daha önce yaş sınırının 30 olması ve belirlenen ücretin fazla olması sebebiyle istenilen sonucun elde edilemediği belirtildi ve bedelli askerlik ihtiyacının devamlı gündemde tutulduğunu anımsattı.

"GENÇLERİ UMUTSUZLUĞA İTTİ"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Bakan Yılmaz’a, "Partinizin Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 30 Mart Yerel seçimleri öncesi ’bedelli askerlik çıkmalı’ şeklindeki açıklamaları, Savunma Bakanı olarak da sizin ’Bedelli yok’ şeklindeki açıklamalarınız gençlerimizi ciddi anlamda belirsizliğe ve umutsuzluğa itmiştir" dedi.

Tekin, bedelli askerlik sorununun aileleri hariç 700 bin genci ilgilendirdiğine dikkat çekerek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’dan şu sorulara yazılı yanıt vermesini istedi:

"700 bin gencin ve ailesinin beklentisi olan bedelli askerlik için yeniden ve makul bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Daha önceki uygulamalarda, fiyat ve yaş sınırının doğru tespit edilememesi, talebin artarak devam etmesine neden olmuştur. Bu sefer 700 bin gencin ortak talebi olan 25 yaş ve 15 bin TL taleplerine sıcak bakacak mısınız? TBMM Dilekçe Komisyonu’na, Bakanlığınıza ve TSK’ya son 1 yıl içerisinde bedelli askerlikle ilgili gelen toplam dilekçe sayısı ne olmuştur? Yeniden bir bedelli askerlik düzenlemesinin yapılabilmesi için TSK’nın, Genelkurmay Başkanlığı’nın ve bakanlığınızın ortak bir çalışması mevcut mudur? 76 milyonluk bir ülkede 700 bin genci ilgilendiren bir konuda daha ne kadar duyarsız kalabilirsiniz?"

DHA