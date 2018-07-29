GÜLTEN UĞURLU

Milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelli askerlik yasa teklifi, 25 Temmuz’da Meclis’ten geçerek yasalaştı. Buna göre; 1 Ocak 1994 (dahil) tarihinden önce doğanlar, 15 bin lira ödeyip 21 gün temel eğitim alarak askerlik yapmış sayılacak. Yasa, 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bedelliden en az 400 bin kişinin yararlanması ve 6 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

ÖDEME ÜÇ AY SONRA

﻿﻿﻿15 bin liralık ücret az gibi görünse de çoğu kişi için önemli bir tutar. Bankalar da nakit parası olmayanlar için cazip koşullarda kredi vermeye başladı. Bedelli askerlik kredisini yüzde 1.70 faiz ile sunan ve vadeyi 48 ay yapan da var, ödemeyi 3 ay erteleyen de. Kredi, bedelli askerlik talebini gösteren evrakla kullanılabiliyor. Bu evrak askerlik şubesi veya e-devletten alınıyor.

"İHTİYAÇ KAPSAMINDA"

Bazı bankalar, bedelli askerlik için ayrı bir kredi ürünü oluşturmayacağını mevcut ihtiyaç kredisi faiziyle destek olacağını açıkladı. Bunlar arasında Türkiye’nin en büyük bankaları var. Şu anda ihtiyaç kredisi aylık faizi bankalara göre; değişmekle birlikte yüzde 1.70-2.18 bandında seyrediyor. Yüzde 1.70’le 48 ay vadeli kredi çekenler, ayda 493 lira taksit ödeyecek. Kredi tahsis ücretleri de 75 lira civarında.

TAHSİS ÜCRETİ YOK

Şekerbank, bedelli askerlik kredisi ile 15 bin TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Avantajlı faiz oranları sunan banka, kredi tahsis ücreti de almıyor.

Başvuru banka şubeleri ve ‘sekerbank.com.tr’ adresinden yapılabilir.

ÖZEL ÜRÜN ÇIKARDI

ING Bank, ‘bedelli askerlik kredisi’ çıkarttı. Banka, 15 bin liralık krediyi, yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla ve 48 aya varan vade seçenekleri ile sunuyor. Ödemeye üç ay sonra başlamayı sağlayan bankanın kredi hizmetinden faydalanmak isteyen, ‘ingbank.com.tr’ adresinden ve banka şubelerinden başvuru yapabilir.

AYLIK TAKSİT 532 LİRA

Yapı Kredi, 15 bin liralık bireysel ihtiyaç kredisini, yüzde 2.02’den başlayan faiz oranlarıyla sunuyor. 48 aya varan vade seçeneği de sağlayan banka, aylık taksit tutarını 532.16 lira olarak belirledi. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 23 bin 543 lira. Başvuru şube, ‘yapikredi.com.tr’ ve mobil uygulamadan yapılabilir.

3 VADE SEÇENEĞİ

Alternatif Bank, krediyi yüzde 1.93’ten başlayan faiz oranlarıyla ve 36 aya varan vadeyle sunuyor. 12 ay vadelide kredinin aylık taksiti 1446 lira ve geri ödemesi de 17 bin 353 lira. 24 ay vadelide taksit 822 lira, geri ödeme ise 19 bin 722 lira. 36 ay vadede taksit 627 lira, geri ödeme ise 22 bin 570 lira. 12 ve 24 ay vadede faiz yüzde 1.93 iken, 36 ay vadede ise yüzde 2.00.

YÜZDE 1.70 FAİZLE

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 15 bin lira kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde, aylık yüzde 1.70’ten başlayan faiz oranlarıyla kredi sağlayan banka, ayrıca ödemeyi 3 ay erteleme imkanı da sağlıyor. Başvuru, şube, teb.com.tr veya CEPTETEB mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.

48 AY VADEYLE

QNB Finansbank yüzde 1.79’dan başlayan aylık faiz oranları ve 48 aya varan vadelerle bedelli askerlik kredisi veriyor. Bankan, şubelerinden yapılan başvurularda 3 ay ödeme erteleme imkanı sunuyor. İnternet ve cep şubeden

başurda ise anında kredi sağlıyor. Başvuru, ‘qnbfinansbank.com’ adresinden veya banka şubelerinden yapılabilir.



