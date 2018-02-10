'Beden eğitimi öğretmeniyim' diyen polis, kız çocuklarını taciz etti! Cezası belli oldu

SUSMA HAKKINI KULLANDI

SAVCILIKTA 'ZAAFIM VAR' DEDİ

60 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

4 ÇOCUĞU TACİZDEN CEZA

Senim Tanay

Denizli'de 15 Temmuz 2015’te ilkokuldan çıkan 8 yaşındaki bir kız öğrencinin yanına yaklaşan polis memuru Erkan Gürbüz, kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp kız öğrenciyi yakındaki bir binanın apartman boşluğuna götürerek elle taciz etti. Bu sırada üst kattan sesler gelmesi üzerine Erkan Gürbüz kaçtı.Kız öğrencinin olayı anlattığı annesi, durumu polise bildirdi. Polis, pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan çocuğun verdiği eşkalden yola çıkıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Tacizden bir saat kadar sonra Erkan Gürbüz yakalandı.Güney İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu belirlenen Erkan Gürbüz, susma hakkını kullandı. Polis, Denizli’de yaşanan çeşitli tarihlerdeki 5 kız çocuğuna cinsel taciz olayının mağdurunun verdiği ifadelerdeki eşkalin Erkan Gündüz ile uyduğu ve hepsine de kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıttığını belirledi.9 yıllık polis memuru Erkan Gürbüz, savcılıktaki ifadesinde eşinden 10 aydır ayrı yaşadığını anlatarak, "İstanbul'da görevliyken okulların trafik eğitim pistinde görevliydim. Orada bir taciz olayından hakkımda soruşturma açıldı. 3 ay açığa alındım, sonra hakkımda takipsizlik kararı verildi. Ardından Denizli'ye tayinim çıktı. Küçük kız çocuklarına kendime engel olamayacak şekilde bir zaafım var" dedi. Erkan Gürbüz, ifadesinin ardından tutuklandı.Erkan Gürbüz, hakkında Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde6 kız çocuğuna cinsel taciz ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2 yıl 4 ay süren davada kasımda karar çıktı.Son duruşmada savunma yapan Erkan Gürbüz, 4 çocuktan 2'siyle ilgili suçlanamayacağını öne sürdü, suç saatinde başka yerde olduğuna dair alışveriş belgeleri sundu. Ancak bunlar kabul görmedi.Mahkeme heyeti, Erkan Gürbüz'e 4 kız çocuğuna cinsel tacizden temyiz yolu açık olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası verip meslekten men etti. Erkan Gürbüz'e, diğer 2 kız çocuğuna taciz iddiasıyla ilgili olarak ise eylemin gerçekleşmemiş olması nedeniyle ceza vermedi. Erkan Gürbüz'ün avukatının kararın temyizi için Yargıtay'a başvurduğu belirtildi.