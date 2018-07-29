Bedensel engelli genç, yavru bir kuşa sahip çıktı

Kendisine 4 yaşında araç çarpmasının ardından belinden aşağısı tutmayan ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan Aslan, buradaki vaktini diğer engelli arkadaşlarıyla etkinlikler yaparak geçiriyor.

Merkezin bahçesinde uçamayan bir yavru kuş bulan ve beslenmesini sağlayan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru kuşa uçana kadar uçmazsa ölene kadar bakmayı istediğini söyledi.

Diğer engelli arkadaşlarıyla birlikte merkezde farklı faaliyetler yaparak engellerini yenmeye çalıştıklarını aktaran Aslan, bulduğu yavru kuşun merkezin maskotu haline geldiğini kaydetti.

Aslan, "Kuşu yol kenarındaki duvarın dibinde buldum. Yavruydu, uçamadığını gördüm. Sonra aldım ve besliyorum. Ekmek verdik yemedi. Sonra bulgur verdik yer diye bekliyoruz. Hayvanları çok severim. Eskiden köpek besliyorduk.

Hayvanlarımız yaşlandığı için barınağa göndermek zorunda kaldık. Şu anda hayvanımız yok ama en kısa zamanda olacak. Bu kuş diğer arkadaşlarımın da çok hoşuna gitti. Onlar da çok seviyorlar." ifadelerini kullandı.



