Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bediha Gün bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 55 kilo bronz madalya maçında Ukraynalı Voitova’yı sayı tuşuyla yendi

03 Mayıs 2018, Perşembe 22:28
Bediha Gün bronz madalya kazandı
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu. Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen şampiyonada milli güreşçi, bronz madalya maçında Ukraynalı Anna Voitova ile karşı karşıya geldi. Voitova’yı 10-0 sayı tuşuyla yenen Bediha, Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti.

'ŞEYTANIN BACAĞINI KURDUM'


Şampiyonadaki ilk maçında Azerbaycanlı Solmaz Hashimzada’yı tuş eden Bediha, yarı finalde Polonyalı Roksana Marta Zasina’ya mağlup olmuştu. Bediha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her seferinde çok çalışıyordum ama olmuyordu. Şeytanın bacağını kırdım. Kendime inanarak bazı zorlukları aştım ve sonunda madalyayı aldım. Çok mutluyum. Teknik ekibimiz çok iyi. Takım halinde tarih yazıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınlar 55 kiloda altın madalya Belaruslu Iryna Kurachkina’ya giderken, Polonyalı Roksana Marta Zasina gümüş madalyada kaldı. Diğer bronz madalyayı ise Rus Maria Gurova aldı.

ANKARA (AA) 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Milli güreşçi Yasemin Adar üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Milli güreşçi Yasemin Adar üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu
Down sendromlu Ahmet Kenan Hekim Avrupa Futsal Şampiyonası'na hazırlanıyor

Down sendromlu Ahmet Kenan Hekim Avrupa Futsal Şampiyonası'na hazırlanıyor
‘En Hızlı Pilot’ hafta sonu belli oluyor…

‘En Hızlı Pilot’ hafta sonu belli oluyor…
Formula 1'de feci kaza: Kimi Raikkonen mekanikerin bacağını ezdi

Formula 1'de feci kaza: Kimi Raikkonen mekanikerin bacağını ezdi
Conor McGregor gözaltına alındı

Conor McGregor gözaltına alındı
Serena Williams'ın hayatı dizi oluyor

Serena Williams'ın hayatı dizi oluyor
Son dakika! A Milli Takım aday kadro belli oldu

Son dakika! A Milli Takım aday kadro belli oldu
Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım
Kuzey Koreli ponpon kız Amerikalı sporcuyu alkışlarken yakalandı

Kuzey Koreli ponpon kız Amerikalı sporcuyu alkışlarken yakalandı
Türk boksör Fatih Keleş, Hamburg’da tarih yazmaya hazırlanıyor

Türk boksör Fatih Keleş, Hamburg’da tarih yazmaya hazırlanıyor
Güreş’ten sonra Judo Federasyonu seçimleri de iptal

Güreş’ten sonra Judo Federasyonu seçimleri de iptal