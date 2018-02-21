Begüm Kütük hamile!

POSTA/ALİ KESER

"HERKES BENİ İKİZ ANNESİ SANIYOR"

Begüm Kütük: Yeri göğü dikizlemek istiyorum

Begüm Kütük: Erdil'i acayip kıskanıyorum

Elif Bayram

Her fırsatta iş güç yüzünden bebek için vakit bulamadıklarını söylüyorlardı. 8 yıllık çiften sonunda müjde geldi. Begüm Kütük önceki gün Emirgan Misk’te buluştuğu yakın dostlarına hamile olduğunu açıkladı.Öte yandan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti daha önce bir reklam filminde oynamıştı. Begüm Kütük, reklamda ikizlere hamileydi. Oyuncu, daha sonra verdiği bir röportajda o reklam filmi için; "Reklam yüzünden herkes beni ikiz annesi sanıyor" demişti.