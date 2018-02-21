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Begüm Kütük hamile!

Oyuncu Begüm Kütük (37) ile karikatürist Erdil Yaşaroğlu (46), Eylül 2010’da evlenmişti

21 Şubat 2018, Çarşamba 07:58
Begüm Kütük hamile!

POSTA/ALİ KESER


Her fırsatta iş güç yüzünden bebek için vakit bulamadıklarını söylüyorlardı. 8 yıllık çiften sonunda müjde geldi. Begüm Kütük önceki gün Emirgan Misk’te buluştuğu yakın dostlarına hamile olduğunu açıkladı.

"HERKES BENİ İKİZ ANNESİ SANIYOR"


Öte yandan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti daha önce bir reklam filminde oynamıştı. Begüm Kütük, reklamda ikizlere hamileydi. Oyuncu, daha sonra verdiği bir röportajda o reklam filmi için; "Reklam yüzünden herkes beni ikiz annesi sanıyor" demişti.

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