18 Mayıs cuma akşamı sporseverler basketbol ziyafeti yaşayacak. Yarın 19.00'da Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas basket maçı ardından da saat 22.00'de CSKA Moskova - Real Madrid basket maçı ekrana gelecek. Bu karşılaşmaları beIN Sports Haber kanalı canlı ve şifresiz yayınlayacak. Bu nedenle tüm gözler bu kanalın üzerinde olacak ve uydu frekansları da ayrıca aratılacak.





İŞTE BEIN SPORTS HABER UYDU FRAKANS BİLGİLERİ





Uydu: Türksat 4A





Frekans: 12379





Symbol Oranı: 30000





FEC: 3/3





Polarizasyon: Horizontol (Yatay)





beIN Sports Haber kanalı frekans ayarları nasıl yapılır?





beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.





beIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?





beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.





beIN Sports Haber kablo tv'de kaçında kanalda?





beIN Sports Haber, Kablo TV platformu 223. kanaldan izlenebiliyor.



