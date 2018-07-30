Bekçi oturduğu sandalyede ölü bulundu

Konya'da inşaatta bekçilik yapan Yahya Gökce (63), kulübesinde oturduğu sandalyede ölü bulundu

30 Temmuz 2018, Pazartesi 11:49
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Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. İddiaya göre sabah işe gelen inşaat çalışanları, gece bekçiliği yapan Yahya Gökce'yi kulübesindeki sandalye üzerinde otururken buldu. Gökce'nin uyanmaması nedeniyle inşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Gökce'nin öldüğünü tespit etti.

Yahya Gökce'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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