Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Afrin tepkisi

Serap Belovacıklı

Twitter üzerinden açıklamalarda bulundan Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun "Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasını vahim bir yanlış olarak nitelendirdi.’nın hedefine ulaşmadan son bulmayacağını belirten Bozdağ, "Afrin bölgesindeki her karış toprak ve tüm yerleşim yerleri terör örgütlerinden ve teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir"dedi."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün bazı gazetelerde yer alan ’Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum’ açıklaması vahim bir yanlıştır. Bu,Türkiye’ye, Afrin’i teröristlerden temizleme, Afrin’deki teröristlere dokunma demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir. Belli ki YPG’ye ’Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’ diyen Kılıçdaroğlu, Afrin merkezde PYD-YPG-PKK’nın eli kanlı teröristlerinin varlığını sürdürmesini ve Zeytin Dalı Harekatı’nın hedeflerine ulaşmadan sonlandırılmasını istemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu ve herkes bilmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı, Afrin’in merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak ve tüm yerleşim yerleri terör örgütlerinden ve teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kimse, Türkiye’nin bu hedefe ulaşmasını engelleyemez."