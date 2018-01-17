Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına geldi

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

BEKİR BOZDAĞ'IN AÇIKLAMALARI

ABD'NİN TERÖRE DESTEĞİ

Mine Bozkurt

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.Terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere Afrin’e olası operasyon da ele alınacak diğer konular arasında yer alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yapılan toplantı 1 saat sürdü.Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:Ülkemizin karşı karlıya olduhğu tehditler OHAL'in 3 ay daha uzatılması gerekliliğini ortaya koymuştur.19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması benimsenmiştirTürkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en önemli döneminden geçiyor.Terörist ordu toprak bütünlüğümüze tehdit.Sınır güvenliği adı altında terörist bir ordunun oluşturulması Türkiye'nin milli güvenliği bakımından tartışmasız açık bir tehdittir.Türkiye artık sabrının son noktasındadır. Türkiye atılması gereken adımları atmakta kararlıdır.Afrin ve Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşanan gelişmelerle ilgili Türkiye diplomatik kanalları sonuna kadar kullandı.ABD'nin verdiği sözler ile arazide yaptıkları arasında büyük çelişkiler var.ABD, PYD ve YPG'ye verdiği silahları geri almalı.Türkiye artık sabrının son noktasındadır.