Bekir Okan: İşyerinde eğitim programı kazandırıyor

SEVİM BÜYÜKTAŞ DEMİR

İdil Janet Demiray

Eğitimci kökenli bir iş adamı olan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, eğitimin ülkelerin kalkınmasındaki ve gelişmesindeki önemini görünce Okan Üniversitesi’ni kurmaya karar veriyor. Üniversitede 26 bin öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin yüzde 97’si de burs programlarından faydalanıyor.Miami’de kurulan Okan International University ile öğrencilerinin ek bir ücret ödemeden hazırlık okuma imkanı bulduğunu söyleyen Bekir Okan, “İki yıl burada okuyup iki yıl da Miami’de okuyan öğrencilerimiz çift diploma alıyor” dedi. Ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerde yabancı dilin güçlü bir işlev gördüğünü kaydeden Okan İngilizce’nin yanında Çince, Arapça ve Rusça eğitimi verdiklerini vurguladı.Öğrencilerin dil hazırlık sınıfına ‘kariyer ve yaşam dersleri” ile başladığını aktaran Okan ‘İş Yaşamına Hazırlık Programı’ ile de öğrencilerin ilk yıldan itibaren iş dünyasına hazırlandığını belirtti. Staj ve sertifika programlarıyla öğrencilerin yeni beceriler kazandığına değinen Okan, “O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim programı ile öğrencilerimizin eğitimleri sırasında bir iş yerinde çalışmasına olanak sağlıyoruz” dedi.Öğrencilerin zorunlu olan ‘Happy Life- Mutlu Yaşam’ dersi ile golften Latin danslarına, tiyatrodan tenise kadar farklı branşlarda yeteneklerini geliştirdiğini belirten Okan, öğrencilerin bu sayede kariyer hayatında daha da avantajlı olduğunu vurguladı.Okan Üniversitesi, son 2-3 senedir sağlık sektörüne de ciddi yatırımlar yapıyor. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık meslek yüksekokulunu tek bir yerde topladıklarını söyleyen Okan, “Tuzla, Acıbadem ve Mecidiyeköy’de hastanelerimiz bulunuyor. Son teknoloji ve modern araçlarla donatılmış laboratuvarlarımız var. Simülasyon merkezimizde sağlık ve tıpta okuyan öğrencilerimiz eğitim alıyor. Öğrencilerimiz yaptığımız hastanelerde de eğitimlerine devam ediyor” dedi.