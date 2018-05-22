Beklenen oldu: Uzlaştılar

İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Seyyid Mukteda Sadr ile görüştüm. Tüm siyasi grupların yer alacağı, hizipçilik ve mezhepçilikten uzak teknokrat adaylardan oluşacak hükümet kurulması konusunda fikren uzlaşıya vardık." dedi.

Kapılarının seçimi kazanan tüm siyasi gruplarla görüşmeye açık olduğunu ifade eden İbadi, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin çağrısında bulunduğu siyasi çoğunluk hükümeti fikrini eleştirerek, "Bazı grupları uzaklaştırarak siyaset yapamayız. Bu gayet yanlış bir yöntemdir. Bu anlayış yüzünden DEAŞ ülkemize girdi ve üçte birini ele geçirdi." diye konuştu. İbadi, siyasi gruplara bir an önce bir araya gelip meclis oturumunu başlatmaları çağrısında da bulunarak, "Hükümetin kurulması daha önceki dönemlerin aksine kısa zamanda gerçekleşecek diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SEÇİMLER İPTAL EDİLMEYECEK

12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı iddialarına değinen İbadi, Irak Yüksek Seçim Komiserliğini şikayetleri şeffaflıkla değerlendirmesi için göreve çağırarak, "Komiserliğin belli bir aday ya da koalisyonu destekleme hakkı yoktur. Şaibelerden dolayı seçimlerin iptal edilmesi programımızda bulunmuyor.

Biz bundan yana da değiliz." dedi. İbadi, iki gün önce Bağdat'ta bulunan ve meclise 54 milletvekili göndererek seçim birincisi olan Sadr ile hükümet ittifakı konularını görüşmüştü. Sadr, İbadi dışında diğer grup başkanlarıyla da bir araya gelirken, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) gelen bir heyeti de bugün kabul etti.