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Beko Crystal TV Serisi ile büyük ekran, büyük keyif

Teknoloji ve tasarımlarıyla dünya trendlerini tüketicisiyle buluşturan Beko’nun 65’’ büyüklüğe kadar ulaşan Crystal TV serisi ile spor karşılaşmaları daha heyecanlı, diziler ve filmler daha keyifli. Üstelik Beko Crystal TV, kumandasındaki “tek tuş” özelliğiyle, küçük bir dokunuşla çok geniş bir içerik listesine, anında ulaşma olanağı da sunuyor

Beko Crystal TV Serisi ile büyük ekran, büyük keyif
Avrupa ve dünyada perakende sektöründe fark yaratan Beko, Crystal TV serisiyle performans çıtasını en üst seviyeye çıkarıyor. Smart özellikleri ve UHD çözünürlük sayesinde daha iyi görüntüyü tüketicilerle buluştururken, pratik kullanımı ile hayatı kolaylaştırıyor.
 
4K görüntü teknolojisi, HDR, Micro Dimming, Video Perfection Engine özelliği ile desteklenen Beko Crystal TV Serisi, büyük ekranı ve yüksek çözünürlüğü ile evleri sinema salonuna çeviriyor.


EĞLENCE TEK TUŞLA EVİNİZDE


Smart TV özelliği ve kolay kullanımı sayesinde zengin ve kaliteli bir içerik sunan Beko Crystal TV, kumandasındaki “tek tuş” özelliğiyle, küçük bir dokunuşla çok geniş bir içerik listesine erişim kolaylığı sağlıyor. Beko’nun son teknolojiye sahip Crsystal UHD TV’leri futbol uygulaması, BeinSports, Digiturk Play, Filmbox, Filbox, Tivibu, PuhuTV gibi birçok uygulamayı içinde barındırıyor. Üstelik dönemsel içerik kampanyalarıyla mağazalarda özel faydalar sağlanıyor.  Snap&Share özelliği ile TV’deki içeriği aynı anda sosyal medyada da paylaşmak mümkün.
 
Ayrıca Beko’nun Smart TV’lerine özel Beko Quick Smart platformu kişiselleştirilebilir özelliği ile kullanıcılara diledikleri uygulamaları ya da televizyon kanallarını ana menüye kaydetme ve önceliklendirme imkânı veriyor.
 
Net ve detaylı görüntü keyfi yaşanır
  • 4K UHD ile 4 kat daha yüksek çözünürlük
  • HDR ile Yüksek kontrast ve detaylı görüntü, VPE ile hareketli sahnelerde bile akıcılık
  • Micro Dimming özelliği sayesinde karanlık sahnelerde bile detaylı görüntü 
Beko Crystal TV’ler Şubat ayına özel fiyatlarla:
  • 49” Büyük Ekran TV 1.999 TL’den başlayan fiyatlar ve 79 TL’den başlayan taksitlerle
  • B49L 5740 5B model Beko 49” FHD Uydulu TV’ler 1.999 TL’den başlayan fiyatlarla
  • B49L 6750 5B model Beko 49” FHD Smart TV’ler 2.199 TL’den başlayan fiyatlarla
  • B49L 8740 5B model Beko 49” UHD Smart TV’ler 2.499 TL’den başlayan fiyatlarla


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