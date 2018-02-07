Beko Crystal TV Serisi ile büyük ekran, büyük keyif



EĞLENCE TEK TUŞLA EVİNİZDE

4K UHD ile 4 kat daha yüksek çözünürlük

HDR ile Yüksek kontrast ve detaylı görüntü, VPE ile hareketli sahnelerde bile akıcılık

Micro Dimming özelliği sayesinde karanlık sahnelerde bile detaylı görüntü

Beko Crystal TV’ler Şubat ayına özel fiyatlarla:

49” Büyük Ekran TV 1.999 TL’den başlayan fiyatlar ve 79 TL’den başlayan taksitlerle

B49L 5740 5B model Beko 49” FHD Uydulu TV’ler 1.999 TL’den başlayan fiyatlarla

B49L 6750 5B model Beko 49” FHD Smart TV’ler 2.199 TL’den başlayan fiyatlarla

B49L 8740 5B model Beko 49” UHD Smart TV’ler 2.499 TL’den başlayan fiyatlarla

Adem Özdoğan

Avrupa ve dünyada perakende sektöründe fark yaratanserisiyle performans çıtasını en üst seviyeye çıkarıyor. Smart özellikleri veçözünürlük sayesinde daha iyi görüntüyü tüketicilerle buluştururken, pratik kullanımı ile hayatı kolaylaştırıyor.teknolojisi,, Micro Dimming, Video Perfection Engine özelliği ile desteklenenbüyük ekranı ve yüksek çözünürlüğü ile evleri sinema salonuna çeviriyor.Smart TV özelliği ve kolay kullanımı sayesinde zengin ve kaliteli bir içerik sunan Beko Crystal TV, kumandasındaki “tek tuş” özelliğiyle, küçük bir dokunuşla çok geniş bir içerik listesine erişim kolaylığı sağlıyor. Beko’nun son teknolojiye sahip Crsystal UHD TV’leri futbol uygulaması,gibi birçok uygulamayı içinde barındırıyor. Üstelik dönemsel içerik kampanyalarıyla mağazalarda özel faydalar sağlanıyor.ile TV’deki içeriği aynı anda sosyal medyada da paylaşmak mümkün.Ayrıca’nun’lerine özel Beko Quick Smart platformu kişiselleştirilebilir özelliği ile kullanıcılara diledikleri uygulamaları ya da televizyon kanallarını ana menüye kaydetme ve önceliklendirme imkânı veriyor.