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Belçika'da kanseri 15 dakikada teşhis edebilen çip geliştirildi

Bilim insanları, tek bir kan tahliliyle kanseri 15 dakikada teşhis edebilecek çip geliştirdiklerini açıkladı

Belçika'da kanseri 15 dakikada teşhis edebilen çip geliştirildi
Belçika'nın İngilizce yayım yapan "Flanders Today" gazetesinde yer alan habere göre, Leuven Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde 4 yıllık çalışma sonucu geliştirilen çip, kişide kanser hücresi olup olmadığını 15 dakikada tek bir kan tahliliyle ortaya çıkarabiliyor.

Kişiden alınan kan örneğiyle deney tüpüne yerleştirilen çip, çok küçük bir dijital kamera görevi yaparak birkaç dakika içinde her hücrenin görselini oluşturuyor. Bu görsellerin bilgisayarda analitik algoritmayla incelenmesiyle hücrelerin kanserli olup olmadığı tespit ediliyor.

Araştırmayı yöneten Liesbet Lagae ve ekibinin, çipi hastalar üstünde denediği ve iyi sonuçlar elde ettiği belirtildi.


"Ne kadar erken teşhis edilirse iyi sonuç almak o kadar mümkün"


Lagae, çipin daha çok sayıda hasta üstünde denenmesi ve pazarlanabilecek bir prototipinin geliştirilmesi için gerekli fonları elde etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Kanser ne kadar erken teşhis edilirse iyi sonuç almak o kadar mümkün olur" dedi.

Kanserli hücrelerin teşhis edilmesi için geleneksel olarak kullanılan sistemlerin arasında tarama sistemleri bulunuyor. Ancak bu sistemlerin küçük tümörleri teşhis edememe ihtimali bulunuyor. Kanserin geç teşhisi, kanser hastalarının yüzde 90'ının hayatını kaybetmesine neden oluyor.

AA


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