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Belçika'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Belçika’nın Anvers kentindeki bir binada meydana gelen patlamada 10 ila 20 kişinin yaralandığı bildirildi

Belçika'da patlama: Çok sayıda yaralı var
Anvers polisinin sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Paardenmarkt Caddesi’nde bir restoranda yaşanan patlamada 10 ila 20 kişinin yaralandığı, 7 kişinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.


GAZ SIKIŞMASI İHTİMALİ


Söz konusu binanın yıkıldığı ve çevresindeki üç binanın hasar gördüğü belirtilen açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamanın terör saldırısından kaynaklanmadığı vurgulandı.



Açıklamada, enkaz altında kalanlar olabileceği kaydedildi. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Öte yandan, Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, sosyal medya hesabından, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek enkaz altında kalanlar için destek mesajı yayımladı.



Çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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