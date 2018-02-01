Belçika'da uyku ilacına ve sakinleştiricilere karşı kampanya

'SON ÇARE OLARAK BAŞVURUN'

14 GÜNDEN FAZLA KULLANILIRSA...

Senim Tanay

Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, basın toplantısında yaptığı konuşmada,ifadesini kullandı.Hastaların ve sağlık çalışanlarının bu ilaçların yan etkileri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Maggie de Block, uyku hapları ve sakinleştiricilere "son çare" olarak başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Maggie de Block, kampanyanın amacının bu ilaçlara alternatif olarak sağlıklı beslenme, uyku düzeni ve spor gibi seçenekleri ön plana çıkarmak olduğunu ifade etti.Belçika Kamu Sağlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü Belçika’da 15 yaş üstü bireylerin yüzde 13’ünün, 75 yaş üstü erkeklerin yüzde 26’sının, kadınların ise yüzde 40’ının uyku hapı ve sakinleştirici kullandığını belirtiyor.Çoğunlukla benzodiazepin içeren bu ilaçların düşük dozda ve kısa süreliğine kullanılması tavsiye ediliyor. Uyku hapı ve sakinleştiricilerin 14 günden fazla kullanılması durumunda bağımlılık riski artarken en çok görülen yan etkileri arasında da zihinsel bozukluk, bayılma tehlikesi ve gün içinde uyku artışı yer alıyor.