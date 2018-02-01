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Belçika'da uyku ilacına ve sakinleştiricilere karşı kampanya

En fazla uyku ilacı ve sakinleştirici kullanılan ülkelerden biri olan Belçika’da bu ilaçlara karşı kampanya başlatıldı

01 Şubat 2018, Perşembe 17:36
Belçika'da uyku ilacına ve sakinleştiricilere karşı kampanya
Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Belçika eczaneleri günlük 1,25 milyon doz uyku ilacı ve sakinleştirici satışı gerçekleştiriyor. Belçika dünya genelinde bu ilaçların satışının en fazla yapıldığı ülkelerden biri" ifadesini kullandı.

'SON ÇARE OLARAK BAŞVURUN' 

Hastaların ve sağlık çalışanlarının bu ilaçların yan etkileri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Maggie de Block, uyku hapları ve sakinleştiricilere "son çare" olarak başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Maggie de Block, kampanyanın amacının bu ilaçlara alternatif olarak sağlıklı beslenme, uyku düzeni ve spor gibi seçenekleri ön plana çıkarmak olduğunu ifade etti.

Belçika Kamu Sağlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü Belçika’da 15 yaş üstü bireylerin yüzde 13’ünün, 75 yaş üstü erkeklerin yüzde 26’sının, kadınların ise yüzde 40’ının uyku hapı ve sakinleştirici kullandığını belirtiyor.

14 GÜNDEN FAZLA KULLANILIRSA...

Çoğunlukla benzodiazepin içeren bu ilaçların düşük dozda ve kısa süreliğine kullanılması tavsiye ediliyor. Uyku hapı ve sakinleştiricilerin 14 günden fazla kullanılması durumunda bağımlılık riski artarken en çok görülen yan etkileri arasında da zihinsel bozukluk, bayılma tehlikesi ve gün içinde uyku artışı yer alıyor.

 


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