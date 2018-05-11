Belçika'nın Anvers kenti okullarda başörtüsü yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Belçika'nın ikinci büyük kenti olan Anvers, eğitim kurumlarında 9 yıldır yürürlükte olan başörtüsü yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

Belçika'nın Anvers kenti okullarda başörtüsü yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Anvers şehir yönetiminin eğitim sorumlusu Sosyalist Partili (SP. A) Inge Verhaert'e göre, dünya artık 9 yıl öncesinden daha farklı ve bir çok kişi başörtüsü yasağından şikayet ediyor.

Başörtüsü yasağı kararı, 2009 yılında dönemin Sosyalist Partili eğitim sorumlusu Robert Voorhamme'nin önerisiyle alınmıştı.

Yasağın gerekçesi, "öğretmenlerin başörtüsü ile derse girmesinin, öğrenciler üzerinde dayatma yaratması ve tarafsızlık ilkesini ihlal etmesi" olarak açıklanmıştı.

Anvers eğitim sorumlusu Verhaert, 9 yıl önce partisinin önerisiyle alınan okullarda dini sembollerin kullanılması yasağının acilen gözden geçirilmesini istiyor.

"Dünya şu anda 9 yıl öncekinden daha farklı görünüyor" diyen yetkili, işyerlerinde ve okullarda giderek daha fazla insanın başörtüsü yasağından kurtulmak istediğini söyledi.

Verhaert, başörtüsü taktıkları için derse girmesine izin verilmeyen bir çok yetenekli öğretmeni ellerinden kaçırdıklarını da vurguladı.

Inge Verhaert'in önerisi bu ay içinde Anvers Kent Konseyi'nde ele alınacak. Özellikle milliyetçi partilerin yasağın kalkmasına karşı olduğu belirtiliyor.

Anvers eğitim sorumlusu, kent konseyinde yasağın kaldırılacağını umuyor. Ancak bu konuda görüş birliği sağlanamzsa, kent yönetiminin farklı bir düzenleme için harekete geçeceğini belirtiyor.

BBC Türkçe


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