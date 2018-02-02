Belçika sokaklarındaki asker sayısı azaltılacak

Nazlı Erdol

resmi haber ajansı'nın haberine göre, ülke genelinde terör alarm seviyesinin 3'ten 2'ye düşürülmesinden sonrahükümeti bakanlar kurulunun sokaklardaki asker sayısını kademeli olarak azaltma kararı aldığı belirtildi.Konuya ilişkin açıklama yapan, halihazırda bine yakın olan asker sayısının bu ay 750'ye düşürüleceğini ifade etti. Vandeput, acil durumlara müdahale etmek için ihtiyaten hazırda bir asker ekibinin de tutulacağını açıkladı.Belçika Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonu (OCAM), 23 Ocak'ta, yeni değerlendirmeler ışığında 3 olarak belirlenen terör tehdidi alarmının 2'ye çekilmesi kararı aldığını duyurmuştu.'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Ülkede terör tehdidi alarmı bu çerçevede önce 4'e çıkarılmış, daha sonra da 3'e indirilmişti.Terör saldırılarından sonra alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı. Yıl içinde devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.