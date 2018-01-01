Belçika ve Hollanda arasında toprak takası

Belçika ve Hollanda, 1 Ocak itibarıyla anlaşmayla toprak değişimi yaptı

01 Ocak 2018, Pazartesi 16:54
Belçika ve Hollanda arasında toprak takası
İki ülke arasında yetki sıkıntılarına neden olan topraklara yönelik yeni sınır anlaşması, resmi onayların ardından 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Anlaşmayla, Hollanda 160 dönüm kadar bir alan karşılığında Belçika'yla 30 dönüm alanı takas etti.
 

Takasa giden süreç


Takas, iki ülkeyi ayıran Meuse nehrinin hemen kıyısındaki Belçika'ya ait alanda 4 yıl önce başsız bir cesedin bulunmasının ardından gündeme geldi.



Her ne kadar toprak parçası, Hollanda gibi nehrin kuzeyinde yer alsa da Belçika'ya ait olduğu için Hollanda polisleri duruma müdahale edemedi.

Belçikalı polisler de o bölgeye Belçika'dan kara bağlantısı olmadığı ve Hollanda'dan da geçiş izni alamadıkları için gitmekte zorlandı. Botlarla, cesedin olduğu yere giden polis, savcı ve adli tıp çalışanları büyük zorluk yaşadı.



15 futbol sahası büyüklüğündeki yer, zamanla uyuşturucu satıcıları ve kaçakların uğrak mekanı haline de geldi. Buraya mukabil nehrin Belçika gibi güneyinde ise görece daha küçük bir yer de Hollanda'ya aitti.

İki ülke arasındaki sınırın belirlendiği 1843'ten sonra yapılan takastan her ne kadar Belçika'nın payına daha küçük bir toprak düşmüş olsa da hem Belçika hem de Hollanda durumdan memnun.



AA
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