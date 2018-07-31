Belçika'da kimliği belli olmayan bir adam, futbol sahasında kendini patlattı. Bugün patlayıcı kemer giymiş 50-60 yaşlarında olması muhtemel bir adam, görgü tanıklarının ifadesine göre Stembert'ta bulunan bir futbol sahasına yönelerek, kendini patlattı.

Yine görgü tanıklarından birinin, polisi arayarak, bir adamın sahaya gittiğini ve kendini patlatmak üzere olduğunu söyledi.

Le Soir'da yer alan habere göre kendini havaya uçuran kişinin eski bir asker olabileceği belirtiliyor.

Kimliği açıklanmayan saldırganın evine baskın yapıldığı, sokaktaki evlerin boşaltıldığı, bomba arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Habertürk'ün aktardığına göre; Verviers Belediye Başkanı Vekili Hasan Aydın, basına yaptığı açıklamada, kişinin kimlik bilgilerinin henüz tespit edilmediğini ancak mahallede ikamet eden eski bir asker olduğundan şüphe duyulduğunu belirtti.

Aydın, polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve bölgede başka patlayıcı bulunmadığından emin olmak için tarama çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Olayı terör vakası olarak değerlendirmediklerini ifade eden Aydın, bunun bireysel bir intihar girişimi olabileceğini, aksi takdirde kişinin daha kalabalık bir mekan tercih edeceğini düşündüklerini kaydetti.



