Belçika, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kadrosunu bugün resmen açıkladı.

Roberto Martinez'in belirlediği 28 kişilik listede kendisine yer bulamayan Roma'nın yıldızı Radja Nainggolan, bunun üzerine milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Daha önce sigara içtiği için de kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu, Instagram hesabından yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki milli takım kariyerimin sonuna geldim. Ülkemi temsil edebilmek adına elimden gelen her şeyi yaptım. Kendiniz olabilmek, bazen sıkıntı yaratabiliyor. Şu andan itibaren Belçika'nın en büyük taraftarıyım."



