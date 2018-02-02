Belçim Bilgin Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk oluyor! Belçim Bilgin kimdir?

Belçim Bilgin,
Yılmaz Erdoğan’la usta-çırak ilişkisiyle başlayan ve sonrasında aşka dönüşen ilişkilerini Hülya Avşar’a tüm açıklığıyla; “Ben aşkımın peşinden gittim ve Yılmaz'la flört dönemimiz olmadan evlendik” diyerek anlattı.
Belçim Bilgin, başrolünü paylaştığı ve bu hafta vizyona giren “Cebimdeki Yabancı”
filminde izleyenleri bekleyen sürprizleri anlattı.
Holywood filmi Komplo'da
başrol oynayan Belçim Bilgin
, dünyaca ünlü yıldız isimlerin sayesinde sette meditasyona nasıl merak saldığını ilk kez anlattı.
BELÇİM BİLGİN KİMDİR?
Belçim Bilgin
Türk sinema ve dizi oyuncusu. 31 Ocak 1983 tarihinde doğdu. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar.
Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la
tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi.
Hatırla Sevgili adlı dizide Defne
karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın
yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir.23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı
filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak görev almıştır.Son olarak Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm
adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almaktadır.
BELÇİM BİLGİN'ÎN DİZİ VE FİLMLERİ
Annemin Yarası (2016) - Nerma
Kördüğüm (2016) - Naz
Çalsın Sazlar (2015) - Yasemin
Sadece Sen (2014) - Hazal
Kelebeğin Rüyası (2013) - Suzan Özsoy
Sessiz (2012) - Zeynep
Gergedan Mevsimi (2012)
Kurtuluş Son Durak (2011) - Eylem
Keşanlı Ali Destanı (2011) - Zilha
Aşk Tesadüfleri Sever (2011) - Deniz Usman
Güldünya (2009)
Yol Arkadaşım (2008-2009) - Figen
Güz Sancısı (2008) - Nemika
Dol (2007) - Taman
Hatırla Sevgili (2006) - Defne Gürsoy Karayel
Sıfır Kilometre (2005) - Selma
Elif Bayram