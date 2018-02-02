Belçim Bilgin Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk oluyor! Belçim Bilgin kimdir?

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?



BELÇİM BİLGİN'ÎN DİZİ VE FİLMLERİ

Elif Bayram

Yılmaz Erdoğan’la usta-çırak ilişkisiyle başlayan ve sonrasında aşka dönüşen ilişkilerini Hülya Avşar’a tüm açıklığıyla; “Ben aşkımın peşinden gittim ve Yılmaz'la flört dönemimiz olmadan evlendik” diyerek anlattı.Belçim Bilgin, başrolünü paylaştığı ve bu hafta vizyona girenfilminde izleyenleri bekleyen sürprizleri anlattı.Holywood filmibaşrol oynayan, dünyaca ünlü yıldız isimlerin sayesinde sette meditasyona nasıl merak saldığını ilk kez anlattı.Türk sinema ve dizi oyuncusu. 31 Ocak 1983 tarihinde doğdu. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar.Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıylatanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi.Hatırla Sevgili adlı dizidekarakterini canlandıran Belçim eşiyazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir.23 Ocak 2009 da vizyona girenfilminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak görev almıştır.Son olarak Fox TV'de yayınlananadlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almaktadır.Annemin Yarası (2016) - NermaKördüğüm (2016) - NazÇalsın Sazlar (2015) - YaseminSadece Sen (2014) - HazalKelebeğin Rüyası (2013) - Suzan ÖzsoySessiz (2012) - ZeynepGergedan Mevsimi (2012)Kurtuluş Son Durak (2011) - EylemKeşanlı Ali Destanı (2011) - ZilhaAşk Tesadüfleri Sever (2011) - Deniz UsmanGüldünya (2009)Yol Arkadaşım (2008-2009) - FigenGüz Sancısı (2008) - NemikaDol (2007) - TamanHatırla Sevgili (2006) - Defne Gürsoy KarayelSıfır Kilometre (2005) - Selma