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Belçim Bilgin Fi-Çi dizisine dahil oldu

Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin, başrollerinde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Fi-Çi dizisine dahil oldu

29 Ocak 2018, Pazartesi 22:20
Belçim Bilgin Fi-Çi dizisine dahil oldu

KANSER HASTASINI CANLANDIRACAK


Oyuncu Belçim Bilgin, Fi-Çi dizisine konuk oyuncu olarak girdi. Dizide kanser hastası bir kadını canlandıracak.

LONDRA'YA YERLEŞMİŞTİ


Yılmaz Erdoğan’ın eşi Belçim Bilgin oğulları Rodin’in eğitimi için Londra’ya yerleşmişti.

10 Ağustos 2006'da evlenen ve 24 Aralık 2009'da da oğulları Rodin'i kucaklarına alan Yılmaz Erdoğan- Belçim Bilgin çiftinin boşandığı iddia edilmişti. Yılmaz Erdoğan konuya dair, “Gündemimizde şu anda böyle bir durum yok. Ne bir vekalet ne bir başvuru ne de böyle bir dava... " açıklamasını yapmıştı.




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