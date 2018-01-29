Belçim Bilgin Fi-Çi dizisine dahil oldu

KANSER HASTASINI CANLANDIRACAK

LONDRA'YA YERLEŞMİŞTİ

Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fi Çi yeni bölüm ne zaman?

Mine Bozkurt

Oyuncu Belçim Bilgin, Fi-Çi dizisine konuk oyuncu olarak girdi. Dizide kanser hastası bir kadını canlandıracak.Yılmaz Erdoğan’ın eşi Belçim Bilgin oğulları Rodin’in eğitimi için Londra’ya yerleşmişti.10 Ağustos 2006'da evlenen ve 24 Aralık 2009'da da oğulları Rodin'i kucaklarına alan Yılmaz Erdoğan- Belçim Bilgin çiftinin boşandığı iddia edilmişti. Yılmaz Erdoğan konuya dair, “Gündemimizde şu anda böyle bir durum yok. Ne bir vekalet ne bir başvuru ne de böyle bir dava... " açıklamasını yapmıştı.