Belçim Bilgin sınırları aştı

Belçim Bilgin’in rol arkadaşları arasında Oscar Ödüllü Ben Kingsley, Jacqueline Bisset ve Theo James var. 7 eylül’de vizyona girecek filmde Belçin Bilgin, ‘Nashim’ adlı Kürt bir tercümanı canlandırıyor.

KONU

Yüksek hedef ve ideallere sahip olan Michael, merhum babasının izinden giderek, 24 yaşında Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. Hayatı boyunca hep bir diplomat olmak istemiş olan Michael’ın hayali, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek ve ülkeler arasındaki barışı güçlendirmektir. Michael’ın yeni görevi, Birleşmiş Milletler‘in, Oil For Food (Yemek İçin Yağ) Programı’na bağış toplamaktır. Programın başındaki akıl hocası Pasha, programı yakından gözlemlemesi için Michael’ı Irak’a getirir. Ancak Michael görünüşte yardımsever görünen bu kampanyanın altında, BM içindeki ve dışındaki yetkililerin yolsuzluklarını fark eder. Irak’ın petrol rezervlerini içeren bu komploya nasıl yaklaşacağına karar vermek zorunda olan Michael, diplomasinin karanlık tarafını keşfetmek ve adaleti nasıl sağlayacağını çözmek zorunda kalacaktır…