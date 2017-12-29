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Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, kamera karşısında BM’nin Kudüs oylamasını değerlendirdiği sırada depreme yakalandı

Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı
Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Kahramanmaraş’taki bir internet haber sitesine yeni yıl mesajı vermek için kamera karşısına geçti. 2017 yılının bir değerlendirmesini de yapan Bozdağ, BM’deki Kudüs oylamasını da değerlendirdi.
 

"PARDON DEPREM OLDU"


Bozdağ, 128 oyun ABD Başkanı Donald Trump için bir tokat olduğunu ifade ettiği sırada deprem meydana geldi. Depremi hisseden Bozdağ, "Pardon deprem oldu ha, deprem oldu" dedi.


YENİDEN ÇEKİLDİ


Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 10.58’de, 3.5 büyüklüğünde demrem oldu. Yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depreme kamera karşısında yakalanan Yakup Hamdi Bozdağ, yenilenen çekimde yeni yıl mesajını verdi.

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