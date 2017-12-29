Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı

"PARDON DEPREM OLDU"



YENİDEN ÇEKİLDİ

Gizem Yetil

Kahramanmaraş’taki bir internet haber sitesine yeni yıl mesajı vermek için kamera karşısına geçti. 2017 yılının bir değerlendirmesini de yapan Bozdağ, BM’deki Kudüs oylamasını da değerlendirdi.Bozdağ, 128 oyun ABD Başkanı Donald Trump için bir tokat olduğunu ifade ettiği sırada deprem meydana geldi. Depremi hisseden Bozdağ, "Pardon deprem oldu ha, deprem oldu" dedi.Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 10.58’de, 3.5 büyüklüğünde demrem oldu. Yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depreme kamera karşısında yakalanan Yakup Hamdi Bozdağ, yenilenen çekimde yeni yıl mesajını verdi.