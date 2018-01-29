Belediyenin önünde kendini yaktı

Balıkesir'de cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çıkan Mustafa B., iş isteklerine olumsuz cevap verildiği iddiasıyla üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi

Belediyenin önünde kendini yaktı
Balıkesir’de cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çıktığı ve borcu olduğu belirtilen Mustafa B., iddiaya göre,  bugün saat 11.30 sıralarında aynı binada hizmet veren Altıeylül ve Karesi belediyelerine giderek iş talebinde bulundu.


 

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ


Mustafa B., her iki belediyeden de taşerona kadro verilmesi nedeniyle Nisan 2018´e kadar işçi alımlarının durdurulduğu cevabını aldı. Bunun üzerine Mustafa B., belediyelerin bulunduğu binanın önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.




Mustafa B.’nin alev alan giysileri, çevredekiler ve itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Yaralı Mustafa B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
 


"BU KİŞİLERİN BELEDİYEDE ÇALIŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"


Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, olayın üzücü olduğunu belirterek, "Kayıtlara baktırıyorum. İş başvurusu var mı yok mu diye. Cinnet mi geçirdi, ailevi problemleri mi var, yoksa olay kurgu mu bilemiyorum. Denetimli serbestlik ile bırakılmış, her gün imza atması gerekiyormuş. Bu kişilerin belediyede çalışması da mümkün değil. Olay belediyeye mal edilirse üzülürüz. "


 


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