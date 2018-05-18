Belgrad'da Fenerbahçe coşkusu
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşan Fenerbahçe Doğuş'u desteklemek için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a binlerce sarı-lacivertli taraftar geldi
Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak Dörtlü Final organizasyonu için adeta şehre akın eden Fenerbahçeli taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Taraftarlar, özellikle Kalemegdan'da kurulan "Taraftar Alanı" ve şehrin en işlek caddesi Knez Mihailova Caddesi'nde gün boyu tezahüratlar yaptı.
5 BİNDEN FAZLA TARAFTAR GELDİ
Şehrin hemen hemen tamamında Fenerbahçeli taraftarları görmek mümkün olurken, Belgrad'a 5 binin üzerinde sarı-lacivertli basketbolseverin geldiği öğrenildi.
Taraftarlar, özellikle Sırp başantrenörleri Zeljko Obradovic lehine tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara zaman zaman Sırp vatandaşlar da eşlik etti.
AA