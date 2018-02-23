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Belhanda'da flaş gelişme! Dinamo Kiev'e 250 bin Euro daha!

Galatasaray'da yine Belhanda konuşuluyor... Sözleşmesindeki bir detay yüzünden Belhanda konusunda flaş bir gelişme yaşandı... Sarı kırmızılılar, Dinamo Kiev'e Belhanda yüzünden 250 bin Euro daha ödeyecek...

Belhanda'da flaş gelişme! Dinamo Kiev'e 250 bin Euro daha!
Sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belhanda’nın kontratındaki bonus maddesi hafta içinde Akhisar Belediyespor ile oynanacak kupa maçı ile birlikte devreye girecek.

Sözleşmesinde Galatasaray’da 25 kez forma giymesi halinde kulübü Dinamo Kiev’e 250 bin Euro bonus bedeli ödenmesi şartı bulunan Belhanda, bu akşam Bursaspor'a karşı 24. kez sarı kırmızılı formayı terletecek.
 

50 PUANA ULAŞINCA BELHANDA DA 100 BİN EURO ALACAK


Akhisar ile oynanacak kupa maçında da 11’de görev alması beklenen Belhanda sahaya çıkmasıyla, Dinamo Kiev’in kasaına 250 bin Euro daha sokacak.

Ayrıca ligde şu anda 44 puanı bulunan Galatasaray, 50 puana ulaşması halinde de Faslı yıldızın kontratındaki bonus gereği Belhanda’ya da 100 bin Euro başarı primi ödeyecek.

Yani Belhanda hem kazanacak, hem de eski kulübüne kazandıracak.

Hürriyet


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