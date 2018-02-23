Belhanda'da flaş gelişme! Dinamo Kiev'e 250 bin Euro daha!

50 PUANA ULAŞINCA BELHANDA DA 100 BİN EURO ALACAK

Erdinç Şahin

Sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen’nın kontratındaki bonus maddesi hafta içindeile oynanacak kupa maçı ile birlikte devreye girecek.Sözleşmesinde’da 25 kez forma giymesi halinde kulübü Dinamo Kiev’e 250 bin Euro bonus bedeli ödenmesi şartı bulunan Belhanda, bu akşam'a karşı 24. kez sarı kırmızılı formayı terletecek.ile oynanacak kupa maçında da 11’de görev alması beklenensahaya çıkmasıyla, Dinamo Kiev’in kasaına 250 bin Euro daha sokacak.Ayrıca ligde şu anda 44 puanı bulunan Galatasaray, 50 puana ulaşması halinde de Faslı yıldızın kontratındaki bonus gereği Belhanda’ya da 100 bin Euro başarı primi ödeyecek.Yani Belhanda hem kazanacak, hem de eski kulübüne kazandıracak.