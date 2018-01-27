Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor



WERDER BREMEN'DEN BELHANDA'YA KANCA!

, Faslı oyuncuyu uzunca bir süredir yakından takip ediyor. Birçok maçta Belhanda’yı izleyen Alman ekibinin transfer için Galatasaray’la görüşeceği kaydedildi.

ESKİ KULÜBÜ NİCE DE DEVREDE



YILLIK 3.35 MİLYON EURO

Haber Merkezi

Sezon başında’den önemli bir yatırım yapılarak alınan Belhanda için Galatasaray macerasının sonu gelmiş olabilir.Fransız RMC Sport’un haberine göre Almanya Bundesliga ekiplerindenGeçen sezon kiralık olarak formasını giydiği’in da Belhanda için girişimde bulunabileceği iddia edildi. Fransız ekibi’den istediğini alamamış ve onu’ya satmıştı.Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha için Dinamo Kiev’e net 8 milyon Euro bonservis ücreti ödemiş ve oyuncuyla 2021 yılına kadar süren bir sözleşme imzalamıştı. Belhanda’nın yıllık garanti ücreti 3.35 milyon euroydu.Bu sezon 18 maçta forma giyen Belhanda 2 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.