Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Sezon başında Dinamo Kiev
’den önemli bir yatırım yapılarak alınan Belhanda için Galatasaray macerasının sonu gelmiş olabilir.
WERDER BREMEN'DEN BELHANDA'YA KANCA!
Fransız RMC Sport’un haberine göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Faslı oyuncuyu uzunca bir süredir yakından takip ediyor. Birçok maçta Belhanda’yı izleyen Alman ekibinin transfer için Galatasaray’la görüşeceği kaydedildi.
ESKİ KULÜBÜ NİCE DE DEVREDE
Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Nice
’in da Belhanda için girişimde bulunabileceği iddia edildi. Fransız ekibi Wesley Sneijder
’den istediğini alamamış ve onu Al-Gharaffa
’ya satmıştı.
YILLIK 3.35 MİLYON EURO
Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha için Dinamo Kiev’e net 8 milyon Euro bonservis ücreti ödemiş ve oyuncuyla 2021 yılına kadar süren bir sözleşme imzalamıştı. Belhanda’nın yıllık garanti ücreti 3.35 milyon euroydu.
Bu sezon 18 maçta forma giyen Belhanda 2 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.
Haber Merkezi