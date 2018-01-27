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Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısındaki ikinci maçına da yedek kulübesinde başlayan Younes Belhanda için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı

27 Ocak 2018, Cumartesi 18:29
Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor
Sezon başında Dinamo Kiev’den önemli bir yatırım yapılarak alınan Belhanda için Galatasaray macerasının sonu gelmiş olabilir.


WERDER BREMEN'DEN BELHANDA'YA KANCA!


Fransız RMC Sport’un haberine göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Faslı oyuncuyu uzunca bir süredir yakından takip ediyor. Birçok maçta Belhanda’yı izleyen Alman ekibinin transfer için Galatasaray’la görüşeceği kaydedildi.
 

ESKİ KULÜBÜ NİCE DE DEVREDE 


Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Nice’in da Belhanda için girişimde bulunabileceği iddia edildi. Fransız ekibi Wesley Sneijder’den istediğini alamamış ve onu Al-Gharaffa’ya satmıştı.


YILLIK 3.35 MİLYON EURO


Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha için Dinamo Kiev’e net 8 milyon Euro bonservis ücreti ödemiş ve oyuncuyla 2021 yılına kadar süren bir sözleşme imzalamıştı. Belhanda’nın yıllık garanti ücreti 3.35 milyon euroydu.


Bu sezon 18 maçta forma giyen Belhanda 2 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti. 


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