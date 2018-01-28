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Belhanda Werder Bremen'e!

Fatih Hoca'nın iki maçtır ilk 11’de şans tanımadığı Belhanda’ya da Werder Bremen talip. Alman kulübü, Faslı yıldızla temasa geçti ve anlaşma sağlanırsa Galatasaray’a da teklif yapılacak.

Belhanda Werder Bremen'e!
Günün diğer transfer haberi Belhanda’dan geldi. Alman kulübü Werder Bremen, Faslı yıldızla ciddi olarak ilgileniyor.

Tarafların menajerler vasıtasıyla görüşme yaptığı ve büyük ölçüde el sıkıştığı gelen haberler arasında. Eğer kesin olarak anlaşma sağlanırsa, Werder Bremen’in Galatasaray’a resmi teklif sunacağı öğrenildi.
 

TERİM 11'DE DÜŞÜNMÜYOR


Teknik patron Fatih Terim’in 2 maçtır ilk 11’de şans tanımadığı Belhanda’nın gidişine onay vereceği iddia ediliyor. Ancak transferin bitimine kısa süre kala hem Ndiaye hem de Belhanda gibi iki kritik isimle yolların ayrılmasıyla, şampiyonluk yarışında takımın negatif yönde etkileneceği endişesi, yönetimi bu konuda kararsızlığa itiyor.
 


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