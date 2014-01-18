Ben Beşiktaşlıyım ama Aziz Yıldırım...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir soru üzerine Yargıtay'ın şike davası kararını değerlendirdi

18 Ocak 2014, Cumartesi 12:49
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Yargıtay'ın açıkladığı Şike davası kararlarına ilişkin soruya yanıt verdi. Bahçeli, "Ben Beşiktaşlıyım. Onun için bir rakip spor kulübünü suçlamak amacıyla söylemiyorum. Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler sunan bir büyük başkandır Aziz Yıldırım. Şike meselesi üzerinde çok tartışmalar yapılmış, sonunda hapse girmiş, tahliye edilmiş. Türkiye'nin bu kadar ağır karşı karşıya kaldığı sorunları içerisinde birden bir başka gündem değişikliği olarak Aziz Yıldırım'ı oturtmak kanaatimce yanlıştır. Bir spor adamının da cezaevine gönderilerek, sporun düzeltileceğinin de dünyada hiçbir örneği yoktur" diye konuştu. 

Dilhun GENÇDAL - Yaşar KAÇMAZ/DHA

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