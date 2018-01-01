Bendtner’den Konya’ya ret

Erdinç Şahin

’un 29 yaşındaki yıldızıönceki gün İstanbul’da bir görüşme yapanbeklediği yanıtı alamadı., “ile bir görüşme yaptık. Ancak şu an olumlu gözükmüyor. Tekrar görüşeceğiz” dedi. Ancak ikinci görüşmenin de olumsuz geçtiği kaydedildi.