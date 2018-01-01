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Bendtner’den Konya’ya ret

Rosenborg’un 29 yaşındaki yıldızı Nicklas Bendtner’le önceki gün İstanbul’da bir görüşme yapan Atiker Konyaspor beklediği yanıtı alamadı.

Bendtner’den Konya’ya ret
Rosenborg’un 29 yaşındaki yıldızı Nicklas Bendtner’le önceki gün İstanbul’da bir görüşme yapan Atiker Konyaspor beklediği yanıtı alamadı.

Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, “Bendtner ile bir görüşme yaptık. Ancak şu an olumlu gözükmüyor. Tekrar görüşeceğiz” dedi. Ancak ikinci görüşmenin de olumsuz geçtiği kaydedildi.
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