Benedict Cumberbatch Brexit sürecini anlatan yeni diziyle dönüyor

İngiltere geçtiğimiz yıl yapılan referandum Brexit sonucunda Avrupa Birliği’nden ayrılmıştı. Bu sürecin hikayesini anlatacak yapımda Cumberbatch, Vote Leave (Ayrılık leyhinde oy) kampanyasını yöneten Dominic Cummings’i canlandıracak.





Adının The Vote olacağı açıklanan yapımda Cumberbatch'e başrollerde Mark Gatiss ve Judi Dench’in eşlik edeceği bildiriliyor. Senaryosu James Graham’a ait olan dizinin yönetmen koltuğundaysa Black Mirror dizisiyle tanıdığımız Toby Haynes'i göreceğiz.





Dizinin yayın tarihi ise henüz belli olmadı.





Benedict Cumberbatch, son olarak Marvel yapımı Dr. Strange ve Avengers Infinity War filmlerinde sinema, Melrose adlı mini dizisiyle de televizyon seyircisiyle buluşmuştu.



