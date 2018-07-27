Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı Kırmızılılar'ın son olarak Schalke 04 forması giyen Alman futbolcu Benedikt Höwedes ile ilgilendiği ve oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

HÖWEDES SICAK BAKIYOR

İspanyol gazeteci ve Bundesliga uzmanı Wladimir Gutierrez, resmi Twitter hesabından paylaştığı haberle Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

MAAŞI 4 MİLYON EURO

Gutierrez, Höwedes'in ciddi projeleri olan, iyi yönetilen ve uluslararası bilinirliği olan bir kulübe gitmek istediğini ve bu yüzden de isminin Galatasaray'la anıldığını kaydetti.

Öte yandan tecrübeli defans oyuncusunun yıllık 4 milyon euro maaş istediği öğrenildi.