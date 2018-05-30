Sosyal medyanın gündemine düşen kayıp kedi ilanındaki Benekli nihayet bulundu.

Bursa'daki bir kayıp ilanı dün sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İlanda küçük bir çocuk olduğu anlaşılan Mukadder Sevim'in kayıp kedisi Benekli'nin resmini çizerek "Kedimi gördünüz mü?" yazdığı görülüyordu.

İlanda bilgi notu olarak ise "Vücudunda siyah benekler var" yazısı bulunuyordu.

Bir elektrik direğine asılan ilanın fotoğrafının Twitter'da paylaşılmasından sonra neredeyse bütün sosyal medya kayıp kedinin bulunması için seferber oldu.

Sosyal medyada binlerce kişi Benekli'nin bulunması için ilanı paylaştı. Kayıp kedi Benekli dün bulundu. Twitter'da Benekli'yle ilgili binlerce twit atılırken kullanıcılar, kedisine kavuşan küçük Mukadder için sevinçlerini paylaştı.

İlanda yer alan numarayı arayanlar ise bir sürprizle karşılaştı. Küçük kızın dedesine ait olduğu anlaşılan numarayı arayanlar kedinin bulunduğunu öğrendi. Mukadder'in dedesi TV kanallarının kendisini aradığını ve Benekli'nin durumunu sorduğunu söyledi.