Benfica Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! beIN SPORTS şifresiz izle

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları bu akşam oynanıyor. Kuşkusuz en heyecan verici maç Benfica ile Fenerbahçe karşılaşması olacak. 10 yıldır gruplara kalamayan Kanaryalar deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. Sarı Lacivertli kulüp ne yapıp ne edip Portekiz'den en kötü beraberlikle ayrılmak zorunda... Bu nedenle taraftarlar bu müsabakaya ayrı bir önem atfediyor.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Benfica maçı bu akşam saat saat 22.00'de Luz Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Müsabakayı beIN Sports 1 kanalı naklen yayınlayacak. Benfica Fenerbahçe maçını, aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan üye olup; tek maç seçeneğini tıklayıp satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

BENFICA: Svilar, Almeida, Jardel, Dias, Grimaldo, Semedo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Castillo

TEKNİK DİREKTÖR: Rui Vitoria

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Dirar, Giuliano, Valbuena, Alper.

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa’ya gidemedi.

Fenerbahçe'nin Portekiz takımlarıyla maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica'yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 11. sınavına çıkacak.

Avrupa'da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 21 gol gördü

Fenerbahçe, Benfica'yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga'yla birer kez rakip oldu.



